Бывший польский генерал заявил о необходимости улучшить отношения с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Варшаве необходимо улучшить отношения с Москвой, поскольку “конфронтация не служит ни соседям, ни Европе, ни Североатлантическому альянсу”. Об этом на конференции, организованной в столице Польши фондом Stratpoints, заявил бывший глава службы военной контрразведки генерал Януш Носек, сообщает Defence24, передает УНН.
Генерал напомнил, что Россия — сосед Польши и продолжит им быть. Также он заявил, что отсутствие у Варшавы контактов с Москвой — это “не успех, а поражение”.
Как заявила на конференции экс-посол Польши в Москве Катарина Пельчинская-Наленч, Варшава “склонна переоценивать российскую угрозу в военном отношении”. “Гораздо важнее защитить себя от происходящего, чем думать и только подготовиться к тому, что может когда-нибудь случиться”, — считает она.
В свою очередь бывший военный атташе Польши в Вашингтоне Ярослав Строжек заявил, что “не стоит недооценивать военный потенциал России”. Кроме того, по его словам, Москва стремится оказать влияние на политику стран НАТО. В качестве примера он привел предполагаемое вмешательство в американские выборы.
Как считает экс-президент Польши Бронислав Коморовский, поляки должны интегрироваться в западный мир, для того, чтобы “быть в безопасности” и “не стать москвичами”.
Напоминаем, США и Польша обсудили укрепление восточного фланга НАТО за счет американских войск.