США і Польща обговорили зміцнення східного флангу НАТО за рахунок американських військ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. США і Польща досягли прогресу в питанні нарощування чисельності американських військових на польській території. Про це повідомляє УНН з посиланням на Пентагон.
Таку заяву зробили в Міноборони США за підсумками переговорів заступника голови Пентагону з політичних питань Джона Руда з заступником міністра національної оборони Польщі Томашем Шатковським.
"Сьогоднішні переговори є лише малою частиною міцних і давніх двосторонніх оборонних відносин, заснованих на сприяння безпеки і процвітання Польщі, США і всього регіону. Більш глибоке, більш спільне партнерство США і Польщі в галузі безпеки має вирішальне значення для вирішення поточних загроз і викликів безпеки" , - йдеться в повідомленні.
На переговорах йшлося про варіанти підвищення забезпечення безпеки східного флангу НАТО за рахунок розширеної, стійкої присутності сил США і можливостей в Польщі, які будуть підтримувати польський уряд.
Відомства обох країн мають намір продовжити спільні переговори, додали в Пентагоні.
Нагадаємо, Варшава і Вашингтон домовилися про розширення військової присутності США в Польщі. Про це заявив в ефірі Польського телебачення міністр оборони республіки Маріуш Блащак