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Польща і США домовилися про посилення військової присутності в республіці

Польща і США домовилися про посилення військової присутності в республіці

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Варшава і Вашингтон домовилися про розширення військової присутності США в Польщі. Про це заявив у понеділок в ефірі Польського телебачення міністр оборони республіки Маріуш Блащак, передає УНН.

"Ми можемо сказати так: рішення, що стосується кількісного посилення американських військ в Польщі, прийнято", - сказав Блащак. "Зараз ми домовляємося про деталі", - підкреслив він і висловив надію, що переговори будуть завершені в поточному році.

"Ми знаходимося на правильному шляху, щоб ще в цьому році завершити переговори успіхом", - додав глава польського оборонного відомства.

Польща і США обговорюють посилення американської військової присутності на польській території з осені минулого року, коли під час візиту до Вашингтона президента республіки Анджея Дуди вперше прозвучала ініціатива про створення в країні "Форту Трамп". Варшава навіть заявила про готовність витратити 1,5-2 млрд доларів на створення відповідної інфраструктури для американської військової бази.

В даний час в Польщі на ротаційній основі розміщується американська танкова бригада чисельністю близько 3,5 тисячі чоловік. На території країни розміщено і багатонаціональний батальйон НАТО чисельністю близько 1 тисячі військовослужбовців.

Як повідомляв УНН, Нацполіція України співпрацюватиме з поліцією Чехії.

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