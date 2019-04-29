Польща і США домовилися про посилення військової присутності в республіці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Варшава і Вашингтон домовилися про розширення військової присутності США в Польщі. Про це заявив у понеділок в ефірі Польського телебачення міністр оборони республіки Маріуш Блащак, передає УНН.
"Ми можемо сказати так: рішення, що стосується кількісного посилення американських військ в Польщі, прийнято", - сказав Блащак. "Зараз ми домовляємося про деталі", - підкреслив він і висловив надію, що переговори будуть завершені в поточному році.
"Ми знаходимося на правильному шляху, щоб ще в цьому році завершити переговори успіхом", - додав глава польського оборонного відомства.
Польща і США обговорюють посилення американської військової присутності на польській території з осені минулого року, коли під час візиту до Вашингтона президента республіки Анджея Дуди вперше прозвучала ініціатива про створення в країні "Форту Трамп". Варшава навіть заявила про готовність витратити 1,5-2 млрд доларів на створення відповідної інфраструктури для американської військової бази.
В даний час в Польщі на ротаційній основі розміщується американська танкова бригада чисельністю близько 3,5 тисячі чоловік. На території країни розміщено і багатонаціональний батальйон НАТО чисельністю близько 1 тисячі військовослужбовців.
Як повідомляв УНН, Нацполіція України співпрацюватиме з поліцією Чехії.