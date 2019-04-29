Нацполіція України співпрацюватиме з поліцією Чехії

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Сьогодні, 29 квітня, перший заступник Голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін та заступник очільника поліції Чеської Республіки Ярослав Вілд підписали Меморандум про взаєморозуміння між поліцейськими двох держав. Сторони співпрацюватимуть у низці сфер боротьби зі злочинністю. Двостороння зустріч відбулася в Празі. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Національної поліції України.