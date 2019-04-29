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Польша и США договорились об усилении военного присутствия в республике

Польша и США договорились об усилении военного присутствия в республике

Киев  •  УНН

 • 10796 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Варшава и Вашингтон договорились о расширении военного присутствия США в Польше. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского телевидения министр обороны республики Мариуш Блащак, передает УНН.

“Мы можем сказать так: решение, касающееся количественного усиления американских войск в Польше, принято”, — сказал Блащак. “Сейчас мы договариваемся о деталях”, — подчеркнул он и выразил надежду, что переговоры будут завершены в текущем году.

“Мы находимся на правильном пути, чтобы еще в этом году завершить переговоры успехом”, — добавил глава польского оборонного ведомства.

Польша и США обсуждают усиление американского военного присутствия на польской территории с осени прошлого года, когда во время визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране “Форта Трамп”. Варшава даже заявила о готовности потратить 1,5-2 млрд долларов на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы.

В настоящее время в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тысячи человек. На территории страны размещено и многонациональный батальон НАТО численностью около 1000 военнослужащих.

Как сообщал УНН, Нацполиция Украины сотрудничать с полицией Чехии .

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