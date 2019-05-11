США и Польша обсудили укрепление восточного фланга НАТО за счет американских войск
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. США и Польша добились прогресса в вопросе наращивания численности американских военных на польской территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Пентагон.
Такое заявление сделали в Минобороны США по итогам переговоров замглавы Пентагона по политическим вопросам Джона Руда с заместителем министра национальной обороны Польши Томашем Шатковским.
"Сегодняшние переговоры являются лишь малой частью прочных и давних двусторонних оборонных отношений, основанных на содействии безопасности и процветании Польши, США и всего региона. Более глубокое, более совместное партнерство США и Польши в области безопасности имеет решающее значение для решения текущих угроз и вызовов безопасности", — говорится в сообщении.
На переговорах речь шла о вариантах повышения обеспечения безопасности восточного фланга НАТО за счет расширенного, устойчивого присутствия сил США и возможностей в Польше, которое будет поддерживать польское правительство.
Ведомства обеих стран намерены продолжить совместные переговоры, добавили в Пентагоне.
Напомним, Варшава и Вашингтон договорились о расширении военного присутствия США в Польше. Об этом заявил в эфире Польского телевидения министр обороны республики Мариуш Блащак