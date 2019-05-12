Колишній польський генерал заявив про необхідність поліпшити відносини з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Варшаві необхідно поліпшити відносини з Москвою, оскільки “конфронтація не слугує ні сусідам, ні Європі, ні Північноатлантичному альянсу”. Про це на конференції, організованій в столиці Польщі фондом Stratpoints, заявив колишній глава служби військової контррозвідки генерал Януш Носек, повідомляє Defence24, передає УНН.
Генерал нагадав, що Росія — сусід Польщі і продовжить ним бути. Також він заявив, що відсутність у Варшави контактів з Москвою — це “не успіх, а поразка”.
Як заявила на конференції екс-посол Польщі в Москві Катаріна Пельчінська-Наленч, Варшава “схильна переоцінювати російську загрозу з військової точки зору”. “Набагато важливіше захистити себе від того, що відбувається, ніж думати і тільки підготуватися до того, що може коли-небудь статися”, — вважає вона.
У свою чергу колишній військовий аташе Польщі в Вашингтоні Ярослав Строжек заявив, що “не варто недооцінювати військовий потенціал Росії”. Крім того, за його словами, Москва прагне вплинути на політику країн НАТО. Як приклад він навів ймовірне втручання в американські вибори.
Як вважає екс-президент Польщі Броніслав Коморовський, поляки повинні інтегруватися в західний світ, для того, щоб “бути в безпеці” і “не стати москвичами”.
Нагадуємо, США і Польща обговорили зміцнення східного флангу НАТО за рахунок американських військ.