Колишній польський генерал заявив про необхідність поліпшити відносини з Росією

Генерал нагадав, що Росія — сусід Польщі і продовжить ним бути. Також він заявив, що відсутність у Варшави контактів з Москвою — це “не успіх, а поразка”.

Як заявила на конференції екс-посол Польщі в Москві Катаріна Пельчінська-Наленч, Варшава “схильна переоцінювати російську загрозу з військової точки зору”. “Набагато важливіше захистити себе від того, що відбувається, ніж думати і тільки підготуватися до того, що може коли-небудь статися”, — вважає вона.

У свою чергу колишній військовий аташе Польщі в Вашингтоні Ярослав Строжек заявив, що “не варто недооцінювати військовий потенціал Росії”. Крім того, за його словами, Москва прагне вплинути на політику країн НАТО. Як приклад він навів ймовірне втручання в американські вибори.

Як вважає екс-президент Польщі Броніслав Коморовський, поляки повинні інтегруватися в західний світ, для того, щоб “бути в безпеці” і “не стати москвичами”.

Нагадуємо, США і Польща обговорили зміцнення східного флангу НАТО за рахунок американських військ.