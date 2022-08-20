Бывший наемник из ЧВК вступил в ряды вс рф и сравнил российскую армию с д***мом - перехват разговора

Цитата

“У нас есть снайпер, который в ЧВК служил – нормальный парень. Он по контракту здесь. Решил попробовать, что такое российская армия, все-таки. Не частная, а именно вот российская. Говорит “Дерьмо! Больше не пойду, в ЧВК обратно вернусь”, – рассказал оккупант своему отцу.

Детали

Также оккупант делится информацией о том, что "срочники" проходят службу сразу на войне, и о том, что все военные думали, что попадут хотя бы в Сирию (по их соображениям наверняка в Сирии проще и безопаснее, ведь в основном рф там не использует пехоту, а лишь наносит авиаудары) или Нагорный Карабах в составе сил миротворческой миссии (где они также не активно участвуют в боевых действиях), отмечает ГУР.

Дополнение

Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ 24 августа ко Дню Независимости, свидетельствует перехват.