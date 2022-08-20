Колишній найманець з ПВК вступив до лав зс рф і порівняв російську армію з л**ном - перехоплення розмови

Цитата

“У нас есть снайпер, который в ЧВК служил – нормальный парень. Он по контракту здесь. Решил попробовать, что такое российская армия, все-таки. Не частная, а именно вот российская. Говорит “Дерьмо! Больше не пойду, в ЧВК обратно вернусь”, – розповів окупант своєму батькові.

Деталі

Також окупант ділиться інформацією про те, що "строковики" проходять службу одразу на війні, й про те, що всі військові думали, що потраплять хоча б в Сирію (з їх міркувань, напевно, в Сирії простіше й безпечніше, адже в основному рф там не використовує піхоту, а лише наносить авіаудари) або Нагорний Карабах у складі сил миротворчої місії (де вони також не беруть активну участь в бойових діях), відзначає ГУР.

Доповнення

Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ 24 серпня до Дня Незалежності, свідчить перехоплення.