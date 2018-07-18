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Бывший лучший бомбардир УПЛ стал футболистом "Десны"

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Опытный нападающий, экс-игрок Таврии, Ворсклы, Севастополя и других клубов подписал контракт с черниговской Десной. В сезоне 2018/2019 Ковпак будет допопмагаты дебютанту УПЛ, информирует УНН.

Форвард согласовал контракт с клубом на один год. Колпак будет выступать под 29 игровым номером.

“Скажу откровенно, из меня плохой прогнозист, не люблю ничего говорить наперед. Однако „Десна“ — команда хорошего уровня и пока ее усилили серьезные, опытные исполнители. Кроме того, есть перспективная молодежь, поэтому потенциал у этой команды очень значителен. И дебютный сезон в УПЛ для „Десны“ вряд ли станет легким”, — рассказал новичок коллектива.

В высшей лиге Ковпак дебютировал 1 марта 2005 года в матче “Таврия” — “Борисфен”; первый гол в Высшей лиге забил 13 марта того же года в матче против “Ворсклы-Нафтогаза” (в том матче Ковпак отметился дублем). В сезоне 2008/09 с 17 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. По окончании сезона 2008/09 его включили в символическую сборную чемпионата Украины.

В декабре 2010 года Ковпак перешел в киевский “Арсенал”. Постепенно нападающий стал основным игроком команды и даже 2012 году помог клубу впервые в истории выйти в еврокубки. В начале 2013 года из-за финансовых проблем в “Арсенале” клуб вынужден был отпустить большинство высокооплачиваемых футболистов, в том числе и Ковпака, который впоследствии подписал контракт с ФК “Севастополь”.

Заметим, что с 2014 по 2016 новичок “Десны” играл за полтавскую “Ворсклу”. 20 июля 2016 стал игроком “Черкасского Днепра”, а в сезоне 2017/2018 помог ФК Полтава выйти к УПЛ.

Украинские Национальные Новости

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