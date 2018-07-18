Колишній найкращий бомбардир УПЛ став футболістом "Десни"

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Досвідчений нападник, екс-гравець Таврії, Ворскли, Севастополя та інших клубів підписав контракт зі чернігівською Десною. В сезоні 2018/2019 Ковпак буде допопмагати дебютанту УПЛ, інформує УНН.

Форвард погодив угоду з клубом на один рік. Ковпак виступатиме під 29 ігровим номером.

“Скажу відверто, з мене поганий прогнозист, не люблю нічого говорити на перед. Проте „Десна“ — команда хорошого рівня й наразі її підсилили серйозні, досвідчені виконавці. Крім того, є перспективна молодь, відтак потенціал у цієї команди дуже значний. Та дебютний сезон в УПЛ для „Десни“ навряд чи стане легким”, — розповів новачок колективу.

У вищій лізі Ковпак дебютував 1 березня 2005 року в матчі “Таврія” — “Борисфен”; перший гол у Вищій лізі забив 13 березня того ж року в матчі проти “Ворскли-Нафтогазу” (у тому матчі Ковпак відзначився дублем). У сезоні 2008/09 з 17 голами став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Після закінчення сезону 2008/09 його включили до символічної збірної чемпіонату України.

В грудні 2010 року Ковпак перейшов у київський “Арсенал”. Поступово нападник став основним гравцем команди і навіть 2012 року допоміг клубу вперше в історії вийти до єврокубків. На початку 2013 року через фінансові проблеми в “Арсеналі” клуб змушений був відпустити більшість високооплачуваних футболістів, у тому числі й Ковпака, який згодом підписав контракт з ФК “Севастополь”.

Зауважимо, що з 2014 по 2016 рік новачок “Десни” грав за полтавську “Ворсклу”. 20 липня 2016 року став гравцем “Черкаського Дніпра”, а в сезоні 2017/2018 допоміг ФК Полтава вийти до УПЛ.

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