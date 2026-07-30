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Количество пострадавших во Львове возросло до 15 - ОВА

Киев • УНН

 • 5218 просмотра

В результате ракетной атаки на Львов пострадало 15 человек, 14 госпитализированы. Под руинами здания остаются люди, продолжается спасательная операция.

Количество пострадавших во Львове возросло до 15 - ОВА

Число пострадавших в результате российской ракетной атаки на Львов возросло до 15 человек, из них 14 госпитализированы. Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Подробности

По словам главы области, среди госпитализированных есть один спасатель, который пострадал во время ликвидации последствий удара.

Козицкий также подтвердил, что под руинами разрушенного здания остаются люди.

Под руинами есть люди. Спасатели делают всё, чтобы как можно быстрее освободить их. Благодарю всех неравнодушных, которые помогают разбирать завалы

– отметил он.

На месте продолжается поисково-спасательная операция. К разбору завалов, помимо спасателей, присоединились местные жители, которые помогают вручную расчищать обломки в поисках людей.

Во Львове после ракетной атаки горят жилые дома, под завалами могут быть люди30.07.26, 05:39 • 46180 просмотров

Степан Гафтко

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