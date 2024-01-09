Количество пострадавших при взрыве в техасском отеле возросло до 21
Киев • УНН
В результате взрыва в отеле Sandman Signature в Техасе пострадал 21 человек, причиной которого называют утечку газа.
По меньшей мере 21 человек получил травмы в результате взрыва в отеле Sandman Signature в городе Форт-Уэрт в штате Техас. Об этом сообщило местное подразделение телеканала Fox News, передает УНН.
Детали
Отмечается, что один человек находится в критическом состоянии, четверо серьезно пострадали, но их жизни ничто не угрожает. Другие получили незначительные травмы. Погибших нет.
Пожарные, которые работают на месте происшествия, заявили, что причиной стал взрыв газа. Отмечается, что в гостинице проводился ремонт. Однако она продолжала работать, было занято 26 номеров.
Инцидент произошел 8 января после полудня. На кадрах, публикуемых американскими СМИ, видно, что серьезно повреждены два первых этажа здания.
Количество пострадавших при взрыве в техасском отеле возросло до 21
В результате взрыва в отеле Sandman Signature в Техасе пострадал 21 человек, причиной которого называют утечку газа.
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