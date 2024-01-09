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Кількість постраждалих під час вибуху в техаському готелі зросла до 21

Кількість постраждалих під час вибуху в техаському готелі зросла до 21

Київ • УНН

 • 105178 перегляди

В результаті вибуху в готелі Sandman Signature в Техасі постраждала 21 людина, причиною якого називають витік газу.

Щонайменше 21 людина отримала травми внаслідок вибуху в готелі Sandman Signature у місті Форт-Уерт у штаті Техас. Про це повідомив місцевий підрозділ телеканалу Fox News, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що одна людина перебуває у критичному стані, четверо серйозно постраждали, але їхнім життям ніщо не загрожує. Інші отримали незначні травми. Загиблих немає.

Пожежники, які працюють на місці події, заявили, що причиною став вибух газу. Зазначається, що у готелі проводився ремонт. Проте вона продовжувала працювати, було зайнято 26 номерів.

Інцидент трапився 8 січня після полудня. На кадрах, що публікуються американськими ЗМІ, видно, що серйозно пошкоджено два перші поверхи будівлі.

У Техасі в готелі стався вибух газу, постраждали 11 людей09.01.24, 02:16 • 38796 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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