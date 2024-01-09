У Техасі в готелі стався вибух газу, постраждали 11 людей
Київ • УНН
В результаті вибуху газу в готелі Sandman у Форт-Ворті, штат Техас, постраждали 11 осіб, будівля зазнала значних пошкоджень; подробиці про стан постраждалих невідомі.
Щонайменше 11 людей постраждали внаслідок вибуху газу в одному з готелів американського міста Форт-Уерт у штаті Техас. Про це повідомив у понеділок місцевий підрозділ телеканалу CBS, передає УНН.
Деталі
За його даними, вибух стався у готелі Sandman. На кадрах з місця події видно, що серйозно пошкоджено два перші поверхи будівлі.
Інформації про стан постраждалих наразі не наводиться.
Пожежне управління разом з екстреними службами знаходиться на місці великого інциденту в центрі Форт-Уерта. Будь ласка, уникайте цього району
Член міської ради Форт-Верта Карлос Флорес написав у Facebook, що стався витік газу та вибух.
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