В Техасе в отеле произошел взрыв газа, пострадали 11 человек
Киев • УНН
В результате взрыва газа в отеле Sandman в Форт-Уорте, штат Техас, пострадали 11 человек, здание получило значительные повреждения; подробности о состоянии пострадавших неизвестны.
По меньшей мере 11 человек пострадали в результате взрыва газа в одном из отелей американского города Форт-Уэрт в штате Техас. Об этом сообщило в понедельник местное подразделение телеканала CBS, передает УНН.
Детали
По его данным, взрыв произошел в отеле Sandman. На кадрах с места происшествия видно, что серьезно повреждены два первых этажа здания.
Информации о состоянии пострадавших пока не приводится.
Пожарное управление вместе с экстренными службами находится на месте крупного инцидента в центре Форт-Уэрта. Пожалуйста, избегайте этого района
Член городского совета Форт-Верта Карлос Флорес написал в Facebook, что произошла утечка газа и взрыв.
В Дагестане произошел взрыв газа в многоквартирном доме: вероятно, есть погибшие14 сентябрь 2023, 18:35 • 203187 просмотров
В Техасе в отеле произошел взрыв газа, пострадали 11 человек
В результате взрыва газа в отеле Sandman в Форт-Уорте, штат Техас, пострадали 11 человек, здание получило значительные повреждения; подробности о состоянии пострадавших неизвестны.
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