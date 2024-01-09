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В Техасе в отеле произошел взрыв газа, пострадали 11 человек

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 00:16  •  2856 просмотра

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В результате взрыва газа в отеле Sandman в Форт-Уорте, штат Техас, пострадали 11 человек, здание получило значительные повреждения; подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

По меньшей мере 11 человек пострадали в результате взрыва газа в одном из отелей американского города Форт-Уэрт в штате Техас. Об этом сообщило в понедельник местное подразделение телеканала CBS, передает УНН.

Детали

По его данным, взрыв произошел в отеле Sandman. На кадрах с места происшествия видно, что серьезно повреждены два первых этажа здания.

Информации о состоянии пострадавших пока не приводится.

Пожарное управление вместе с экстренными службами находится на месте крупного инцидента в центре Форт-Уэрта. Пожалуйста, избегайте этого района

говорится в сообщении пресс-службы местных пожарных в X (ранее Twitter).

 Член городского совета Форт-Верта Карлос Флорес написал в Facebook, что произошла утечка газа и взрыв.  

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В Дагестане произошел взрыв газа в многоквартирном доме: вероятно, есть погибшие14 сентябрь 2023, 18:35 • 203187 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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У Техасі в готелі стався вибух газу, постраждали 11 людей
A gas explosion occurs in a hotel in Texas, injuring 11 people
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В Техасе в отеле произошел взрыв газа, пострадали 11 человек

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