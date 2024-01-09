В Техасе в отеле произошел взрыв газа, пострадали 11 человек

По меньшей мере 11 человек пострадали в результате взрыва газа в одном из отелей американского города Форт-Уэрт в штате Техас. Об этом сообщило в понедельник местное подразделение телеканала CBS, передает УНН.

Детали

По его данным, взрыв произошел в отеле Sandman. На кадрах с места происшествия видно, что серьезно повреждены два первых этажа здания.

Информации о состоянии пострадавших пока не приводится.

Пожарное управление вместе с экстренными службами находится на месте крупного инцидента в центре Форт-Уэрта. Пожалуйста, избегайте этого района говорится в сообщении пресс-службы местных пожарных в X (ранее Twitter).

Член городского совета Форт-Верта Карлос Флорес написал в Facebook, что произошла утечка газа и взрыв.

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