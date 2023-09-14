В Дагестане произошел взрыв газа в многоквартирном доме: вероятно, есть погибшие

Детали

По данным Telegram-каналов, огонь охватил пятиэтажный жилой дом в поселке Семендер. По предварительной информации, на четвертом этаже произошел взрыв газа, после чего огонь распространился дальше. На месте происшествия уже работают несколько пожарных расчетов — они помогают жильцам покинуть горящее здание.

Очевидцы сообщают, что есть погибшие. Информация уточняется.