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В Дагестане произошел взрыв газа в многоквартирном доме: вероятно, есть погибшие

В Дагестане произошел взрыв газа в многоквартирном доме: вероятно, есть погибшие

Киев • УНН

 • 203356 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Дагестане произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Как сообщают российские Telegram-каналы, вероятно, есть погибшие, передает УНН.

Детали

По данным Telegram-каналов, огонь охватил пятиэтажный жилой дом в поселке Семендер. По предварительной информации, на четвертом этаже произошел взрыв газа, после чего огонь распространился дальше. На месте происшествия уже работают несколько пожарных расчетов — они помогают жильцам покинуть горящее здание.

Очевидцы сообщают, что есть погибшие. Информация уточняется.

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