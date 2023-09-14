У Дагестані стався вибух газу в багатоквартирному будинку: ймовірно, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Дагестані стався вибух газу в багатоквартирному будинку. Як повідомляють російські Telegram-канали, ймовірно, є загиблі, передає УНН.
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За даними Telegram-каналів, вогонь охопив п'ятиповерховий житловий будинок у селищі Семендер. За попередньою інформацією, на четвертому поверсі стався вибух газу, після чого вогонь поширився далі. На місці події вже працюють кілька пожежних розрахунків — вони допомагають мешканцям покинути будівлю, що горить.
Очевидці повідомляють, що є загиблі. Інформація уточнюється.