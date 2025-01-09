Количество пострадавших от удара рф по Запорожью возросло до 122 - ОВА

В результате удара рф по Запорожью количество раненых возросло до 120 человек. Также известно о 13 погибших. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"К сожалению, даже через сутки, растет количество пострадавших из-за российской атаки на Запорожье. По состоянию на сейчас за помощью к врачам обратилось 122 человека", - сообщил Федоров.

В МВД добавили, что известно о 122 травмированных, из них - 1 ребенок. Погибли 13 человек.

Напомним

8 января российские войска нанесли удар по промышленной инфраструктуре Запорожья.

Федоров сообщал, что в результате удара рф по Запорожью количество раненых возросло до 120 человек.