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Количество пострадавших от удара рф по Запорожью возросло до 122 - ОВА

Количество пострадавших от удара рф по Запорожью возросло до 122 - ОВА

Киев  •  УНН

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В результате российского удара по Запорожью пострадало 122 человека, среди них 1 ребенок. Также подтверждена гибель 13 человек.

В результате удара рф по Запорожью количество раненых возросло до 120 человек. Также известно о 13 погибших. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"К сожалению, даже через сутки, растет количество пострадавших из-за российской атаки на Запорожье. По состоянию на сейчас за помощью к врачам обратилось 122 человека", - сообщил Федоров.

В МВД добавили, что известно о 122 травмированных, из них - 1 ребенок. Погибли 13 человек.

Напомним

8 января российские войска нанесли удар по промышленной инфраструктуре Запорожья.

Федоров сообщал, что в результате удара рф по Запорожью количество раненых возросло до 120 человек.

Павел Башинский

Павел Башинский

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