Кількість постраждалих від удару рф по Запоріжжю зросла до 120 - ОВА

У результаті удару рф по Запоріжжю кількість поранених зросла до 120 людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

"Кількість поранених внаслідок вчорашнього ворожого удару по Запоріжжю зросла до 120 людей. Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив Федоров.

На Запоріжжі сьогодні день жалоби за жертвами атаки рф