Количество пострадавших от удара рф по Запорожью возросло до 120 - ОВА

В результате удара рф по Запорожью количество раненых возросло до 120 человек. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Количество раненых в результате вчерашнего вражеского удара по Запорожью возросло до 120 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Федоров.

На Запорожье сегодня день траура по жертвам атаки рф