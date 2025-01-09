Количество пострадавших от удара рф по Запорожью возросло до 120 - ОВА
Киев • УНН
В Запорожье возросло количество раненых в результате вражеского удара до 120 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим, а в регионе объявлен день траура.
В результате удара рф по Запорожью количество раненых возросло до 120 человек. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Количество раненых в результате вчерашнего вражеского удара по Запорожью возросло до 120 человек. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Федоров.
На Запорожье сегодня день траура по жертвам атаки рф09.01.25, 09:32 • 18945 просмотров