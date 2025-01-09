Кількість постраждалих від удару рф по Запоріжжю зросла до 122 - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Запоріжжю постраждало 122 людини, серед них 1 дитина. Також підтверджено загибель 13 осіб.
У результаті удару рф по Запоріжжю кількість поранених зросла до 120 людей. Також відомо про 13 загиблих. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"На жаль, навіть через добу, зростає кількість постраждалих через російську атаку на Запоріжжя. Станом на зараз за допомогою до лікарів звернулось 122 людини", - повідомив Федоров.
У МВС додали, що відомо про 122 травмованих, з них - 1 дитина. Загинули 13 людей.
Нагадаємо
8 січня російські війська завдали удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.
Федоров повідомляв, що у результаті удару рф по Запоріжжю кількість поранених зросла до 120 людей.