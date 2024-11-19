Количество пострадавших от удара рф по Харькову достигло шести
Киев • УНН
В результате российского удара по Киевскому району Харькова пострадало шесть человек. Сначала сообщалось о трех раненых, тяжелых травм нет.
В результате удара российских войск по Киевскому району Харькова пострадали шесть человек, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Количество пострадавших увеличилось до шести человек", - написал глава ОВА Синегубов в Telegram.
Ранее
Глава ОВА сообщил, что армия рф ударила по Харькову. Сначала было известно, что в результате вражеского попадания в Киевском районе Харькова по меньшей мере три человека получили ранения, тяжелых не было.
Армия рф нанесла удар по Харькову: что известно о последствиях атаки19 нояб. 2024, 11:25 • 3777 просмотров