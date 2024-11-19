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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф нанесла удар по Харькову: что известно о последствиях атаки

Киев  •  УНН

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В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание в результате вражеской атаки. По предварительным данным, три человека пострадали, обстоятельства инцидента выясняются.

Харьков подвергся вражеской атаке, есть попадания в Киевском районе города. Известно о трех пострадавших, сообщает УНН со ссылкой на председателя ОГА Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова.

Армия рф ударила по Харькову.  По предварительным данным, есть пострадавшие. Данные уточняются

- написал Синегубов.

Мэр Терехов дополнил, что в городе «прилет по Киевскому району города. На эту минуту имеем информацию о трех пострадавших». 

В мониторинговых каналах писали об ударах баллистикой по Харькову.

Сейчас Воздушные силы не комментировали взрыв и не предупреждали об угрозе для города. 

Над Украиной сбили 51 из 87 вражеских дронов за ночь19 нояб. 2024, 07:19 • 10091 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kharkivХарьков