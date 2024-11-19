Армия рф нанесла удар по Харькову: что известно о последствиях атаки
Киев • УНН
В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание в результате вражеской атаки. По предварительным данным, три человека пострадали, обстоятельства инцидента выясняются.
Харьков подвергся вражеской атаке, есть попадания в Киевском районе города. Известно о трех пострадавших, сообщает УНН со ссылкой на председателя ОГА Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова.
Армия рф ударила по Харькову. По предварительным данным, есть пострадавшие. Данные уточняются
Мэр Терехов дополнил, что в городе «прилет по Киевскому району города. На эту минуту имеем информацию о трех пострадавших».
В мониторинговых каналах писали об ударах баллистикой по Харькову.
Сейчас Воздушные силы не комментировали взрыв и не предупреждали об угрозе для города.
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