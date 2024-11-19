Над Украиной сбили 51 из 87 вражеских дронов за ночь

россия ночью атаковала Украину 87 беспилотниками, уничтожен 51 дрон в девяти областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 ноября 2024 года (с 19.30 18 ноября) противник атаковал 87-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Орел - рф, ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.