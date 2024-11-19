Над Украиной сбили 51 из 87 вражеских дронов за ночь
Киев • УНН
Ночью россия атаковала Украину 87 дронами из Курска, Орла и Крыма. Силы обороны Украины уничтожили 51 БпЛА в девяти областях, 30 потеряно, один еще в воздухе.
россия ночью атаковала Украину 87 беспилотниками, уничтожен 51 дрон в девяти областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 ноября 2024 года (с 19.30 18 ноября) противник атаковал 87-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Орел - рф, ВОТ Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 51 вражеского БпЛА в Черкасской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях. В результате активного противодействия 30 вражеских БпЛА локационно потеряно в разных регионах. Один БпЛА в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжается!