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Количество пострадавших от ночной атаки рф на Запорожье возросло до 31

Количество пострадавших от ночной атаки рф на Запорожье возросло до 31

Киев  •  УНН

 • 6180 просмотра

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В результате российских атак на Запорожье 22-23 января погиб один человек, 31 человек ранен, среди них 2-месячный младенец. Повреждены жилые дома и промышленный объект.

Количество пострадавших в результате атаки российских войск на Запорожье возросло до 31 человека, один человек погиб, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, вечером 22 января и в 4:00 23 января армия страны-агрессора атаковала инфраструктуру Запорожья. Удары наносились с применением БПЛА и баллистических ракет.

"В результате обстрелов погиб человек, еще 31 получил ранения, среди них 2-месячный мальчик. Также получили ранения сотрудники ГСЧС и рабочие облэнерго, которые ликвидировали на объекте инфраструктуры последствия ночной атаки врага", - сообщили в прокуратуре.

Одна ракета, как указано, попала в жилой квартал и фактически разрушила двухэтажку. Подверглись разрушениям территория и помещения объекта промышленности. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные и частные дома, расположенные рядом с местами попаданий.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений (ч.1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

рф атаковала Украину 92 беспилотниками и 4 баллистическими ракетами, уничтожено 57 дронов23.01.25, 10:54 • 8114 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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