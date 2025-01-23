Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Запоріжжя зросла до 31

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських військ на Запоріжжя зросла до 31 людини, одна людина загинула, повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, пише УНН.

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За даними слідства, ввечері 22 січня та о 4:00 23 січня армія країни-агресора атакувала інфраструктуру Запоріжжя. Удари завдавалися із застосуванням БпЛА та балістичних ракет.

"Внаслідок обстрілів загинула людина, ще 31 отримала поранення, серед них 2-місячний хлопчик. Також зазнали поранень співробітники ДСНС та робітники обленерго, які ліквідовували на об’єкті інфраструктури наслідки нічної атаки ворога", - повідомили в прокуратурі.

Одна ракета, як вказано, поцілила в житловий квартал та фактично зруйнувала двоповерхівку. Зазнали руйнувань територія та приміщення об’єкта промисловості. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, розташовані поряд із місцями влучень.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів (ч.1, ч. 2 ст. 438 КК України).

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