Количество пострадавших от атаки рф дроном в Херсоне возросло
Киев • УНН
В Херсоне из-за удара российского дрона пострадала 58-летняя женщина, получив взрывную травму и ранение челюсти. Ранее сообщалось о пострадавшем медработнике в результате этой же атаки.
Количество пострадавших из-за вражеского удара дроном по Херсону возросло - в больницу доставили пострадавшую 58-летнюю женщину, сообщили в четверг в Херсонской ОВА, пишет УНН.
Детали
"В больницу доставили еще одну пострадавшую из-за атаки российского дрона в Днепровском районе Херсона. У 58-летней женщины - взрывная травма и осколочное ранение челюсти. Ей оказывают необходимую медпомощь", - сообщили в ОВА в Telegram.
Напомним
Ранее сообщалось, что из-за атаки рф пострадал медработник.