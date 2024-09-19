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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество пострадавших от атаки рф дроном в Херсоне возросло

Количество пострадавших от атаки рф дроном в Херсоне возросло

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 14:40  •  4774 просмотра

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В Херсоне из-за удара российского дрона пострадала 58-летняя женщина, получив взрывную травму и ранение челюсти. Ранее сообщалось о пострадавшем медработнике в результате этой же атаки.

Количество пострадавших из-за вражеского удара дроном по Херсону возросло - в больницу доставили пострадавшую 58-летнюю женщину, сообщили в четверг в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"В больницу доставили еще одну пострадавшую из-за атаки российского дрона в Днепровском районе Херсона. У 58-летней женщины - взрывная травма и осколочное ранение челюсти. Ей оказывают необходимую медпомощь", - сообщили в ОВА в Telegram.

Напомним

Ранее сообщалось, что из-за атаки рф пострадал медработник.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон