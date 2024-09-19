Количество пострадавших от атаки рф дроном в Херсоне возросло

Количество пострадавших из-за вражеского удара дроном по Херсону возросло - в больницу доставили пострадавшую 58-летнюю женщину, сообщили в четверг в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"В больницу доставили еще одну пострадавшую из-за атаки российского дрона в Днепровском районе Херсона. У 58-летней женщины - взрывная травма и осколочное ранение челюсти. Ей оказывают необходимую медпомощь", - сообщили в ОВА в Telegram.

Напомним

Ранее сообщалось, что из-за атаки рф пострадал медработник.