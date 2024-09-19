Армія рф вдарила дроном по Херсону: поранений медпрацівник
Київ • УНН
У Херсоні внаслідок атаки російського дрона поранено 39-річного медпрацівника. Чоловік отримав уламкове поранення грудної клітини та перебуває у тяжкому стані в лікарні.
У Херсоні, сьогодні, 19 вересня, через атаку російського дрона по Дніпровському району міста поранення отримав медпрацівник. Про це повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.
Близько 16:00 ворог вдарив з БпЛА по Дніпровському району міста. Внаслідок скидання вибухівки постраждав 39-річний чоловік. Він дістав уламкове поранення грудної клітини
Бригада "швидкої" доставила потерпілого до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за його життя.
Доповнення
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 11 населених пунктів, поціливши у житлові будинки, молочну цистерну, автомагазин та службовий автомобіль, поранено 6 людей.