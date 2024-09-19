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На Херсонщині через атаки рф за добу 6 поранених

На Херсонщині через атаки рф за добу 6 поранених

Київ • УНН

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Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено житлові будинки, молочну цистерну, автомагазин та службовий автомобіль. Внаслідок атак поранено 6 людей.

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 11 населених пунктів, поціливши у житлові будинки, молочну цистерну, автомагазин та службовий автомобіль, поранено 6 людей, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - повідомив Прокудін.

Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Зміївка, Тягинка, Козацьке, Придніпровське, Антонівка, Садове, Бобровий Кут, Сухий Ставок, Одрадокам'янка, Качкарівка та місто Херсон.

російські військові, за його даними, поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 3 приватні будинки. Також окупанти пошкодили молочну цистерну, автомагазин та службовий автомобіль.

Над Україною вночі збили всі з 42 запущених ворогом "шахедів" та ракету Х-5919.09.24, 08:31 • 21554 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonska-oblastХерсонська область
khersonХерсон

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