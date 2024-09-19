В Херсонской области из-за атак рф за сутки 6 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов, попав в жилые дома, молочную цистерну, автомагазин и служебный автомобиль, ранены 6 человек, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", - сообщил Прокудин.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Змиевка, Тягинка, Казацкое, Приднепровское, Антоновка, Садовое, Бобровый Кут, Сухой Ставок, Одрадокаменка, Качкаровка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 3 частных дома. Также оккупанты повредили молочную цистерну, автомагазин и служебный автомобиль.

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