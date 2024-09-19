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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф ударила дроном по Херсону: ранен медработник

Армия рф ударила дроном по Херсону: ранен медработник

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 14:04  •  8211 просмотра

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В Херсоне в результате атаки российского дрона ранен 39-летний медработник. Мужчина получил осколочное ранение грудной клетки и находится в тяжелом состоянии в больнице.

В Херсоне, сегодня, 19 сентября, из-за атаки российского дрона по Днепровскому району города ранения получил медработник. Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

Около 16:00 враг ударил из БПЛА по Днепровскому району города.  В результате сброса взрывчатки пострадал 39-летний мужчина. Он получил осколочное ранение грудной клетки

- говорится в сообщении ОВА.

Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за его жизнь.

Дополнение

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов, попав в жилые дома, молочную цистерну, автомагазин и служебный автомобиль, ранены 6 человек. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonХерсон