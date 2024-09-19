Армия рф ударила дроном по Херсону: ранен медработник

В Херсоне, сегодня, 19 сентября, из-за атаки российского дрона по Днепровскому району города ранения получил медработник. Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

Около 16:00 враг ударил из БПЛА по Днепровскому району города. В результате сброса взрывчатки пострадал 39-летний мужчина. Он получил осколочное ранение грудной клетки - говорится в сообщении ОВА.

Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за его жизнь.

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В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов, попав в жилые дома, молочную цистерну, автомагазин и служебный автомобиль, ранены 6 человек.