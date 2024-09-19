Кількість постраждалих від атаки рф дроном у Херсоні зросла
Київ • УНН
У Херсоні через удар російського дрона постраждала 58-річна жінка, отримавши вибухову травму та поранення щелепи. Раніше повідомлялося про постраждалого медпрацівника внаслідок цієї ж атаки.
Кількість постраждалих через ворожий удар дроном по Херсону зросла - до лікарні доставили постраждалу 58-річну жінку, повідомили у четвер у Херсонській ОВА, пише УНН.
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"До лікарні доставили ще одну постраждалу через атаку російського дрона у Дніпровському районі Херсона. У 58-річної жінки – вибухова травма та уламкове поранення щелепи. Їй надають необхідну меддопомогу", - повідомили в ОВА у Telegram.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що через атаку рф постраждав медпрацівник.