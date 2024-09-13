Количество погибших от обстрела Боровой возросло до трех

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате дневного вражеского обстрела Боровой в Изюмском районе Харьковской области погибли 3 мирных жителя. Еще 9 человек получили ранения, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Количество погибших в результате дневного вражеского обстрела Боровой Изюмского района Харьковской области увеличилось до 3 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры, передали в УНН.

Детали

«После 21:00 стало известно о ранении еще одного человека - 56-летнего мирного жителя. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался в больнице», - сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Итак, по состоянию на 22:00 в Боровой погибли трое мирных жителей, еще 9 ранены.

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