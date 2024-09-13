Кількість загиблих від обстрілу Борової зросла до трьох
Київ • УНН
Внаслідок денного ворожого обстрілу Борової в Ізюмському районі Харківської області загинуло 3 мирних жителі. Ще 9 осіб отримали поранення, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Кількість загиблих унаслідок денного ворожого обстрілу Борової Ізюмського району Харківської області збільшилася до 3 осіб. Про це повідомили в пресслужбі Харківської облпрокуратури, передали в УНН.
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"Після 21:00 стало відомо про поранення ще однієї людини - 56-річного мирного жителя. На жаль, від отриманих травм чоловік помер у лікарні", - повідомили в прес-службі Харківської облпрокуратури.
Отже, станом на 22:00 у Боровій загинуло троє мирних жителів, ще 9 поранено.
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