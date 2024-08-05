Доля неработающих кредитов за время войны выросла на 37%, сейчас портфель "плохих кредитов" уменьшается, однако этот процесс идет медленно. Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.

"За время войны портфель "плохих кредитов" увеличился на 37% (+113,1 млрд грн). 90% этого прироста составляют кредиты бизнеса, что является прежде всего следствием ухудшения финансового состояния заемщиков, а также повреждения и потери ими активов из-за войны", - указывает нардеп.

По его данным, по итогам первой половины года доля неработающих кредитов (NPL) как процент от общего кредитного портфеля уменьшилась до 34,6% (с 37,4% в начале года). Всего за полгода портфель NPL сократился на 4,2 млрд грн (до 418,2 млрд грн).

Гетманцев считает, что одним из возможных вариантов решения проблемы является создание банка "плохих активов" (bad bank) для урегулирования текущей и будущей проблемной задолженности, накопленной во время полномасштабной войны.

"Такое специализированное учреждение может быть создано на базе одного из небольших банков, который из-за санкций недавно перешел в собственность государства, возможно при дополнительном участии доноров. Его основная миссия - взять на свой баланс с определенным дисконтом всю или большую часть текущих и будущих военных NPL с целью дальнейшего пассивного или активного управления такими стрессовыми активами", - указывает нардеп.

Контекст

В комментариях УНН эксперты указывают, что на уменьшение доли невозврата кредитов от бизнеса может повлиять смягчение запрета на конвертирование валютных кредитов в гривне для предпринимателей. Сейчас действует тотальный запрет, однако НБУ может смягчить его, позволив банку и клиенту самостоятельно решать целесообразность конвертации всего валютного кредита или его части.

Одними из представителей украинского бизнеса, имеющих валютный кредит, который тянется еще с 2006 года, являются владельцы столичного ТРЦ "Гулливер". Кстати, на момент получения кредита компания, получившая заем, имела других владельцев. Кризис в 2014 году нанес непоправимый удар по бизнесу, который кредитовался в валюте. Это привело к тому, что нынешние владельцы "Гулливера" были вынуждены пойти в 2020 году на реструктуризацию долга. Однако, конвертировать весь кредит в гривне тогда не удалось.