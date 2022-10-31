Когда нет уличного освещения: в МВД дали советы, как одеваться ночью

Цитата

"Из-за вражеских обстрелов объектов инфраструктуры в Украине введены временные отключения, в том числе и уличного освещения", – говорится в сообщении.

Детали

Чтобы стать более заметным для водителей ночью и обезопасить себя:

• надевайте светлую одежду;

• носите фликеры (светоотражатель): ленты, браслеты, наклейки, жилеты или даже рефлективную одежду;

• установите светоотражающие элементы на одежду своих детей;

• приобретите фликеры для домашних питомцев;

• установите фонарик на велосипеде или другом транспортном средстве для его распознавания.