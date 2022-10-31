Когда нет уличного освещения: в МВД дали советы, как одеваться ночью

Напомним
Утром 31 октября российские войска снова нанесли массированные ракетные удары по инфраструктуре Украины. По стране ввели экстренные отключения электроэнергии.
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Министерство внутренних дел дало украинцам советы, как одеваться ночью, если отключили уличное освещение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram МВД.
Цитата
"Из-за вражеских обстрелов объектов инфраструктуры в Украине введены временные отключения, в том числе и уличного освещения", – говорится в сообщении.
Детали
Чтобы стать более заметным для водителей ночью и обезопасить себя:
• надевайте светлую одежду;
• носите фликеры (светоотражатель): ленты, браслеты, наклейки, жилеты или даже рефлективную одежду;
• установите светоотражающие элементы на одежду своих детей;
• приобретите фликеры для домашних питомцев;
• установите фонарик на велосипеде или другом транспортном средстве для его распознавания.
Напомним
Утром 31 октября российские войска снова нанесли массированные ракетные удары по инфраструктуре Украины. По стране ввели экстренные отключения электроэнергии.