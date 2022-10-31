Коли немає вуличного освітлення: у МВС дали поради, як вдягатися вночі

Цитата

"Через ворожі обстріли об’єктів інфраструктури в Україні запроваджені тимчасові відключення, в тому числі і вуличного освітлення", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Щоб стати помітнішим для водіїв уночі та убезпечити себе:

• вдягайте світлий одяг;

• носіть флікери (світловідбивач): стрічки, браслети, наліпки, жилети або навіть рефлективний одяг;

• встановіть світловідбивальні елементи на одяг своїх дітей;

• придбайте флікери для домашніх улюбленців;

• встановіть ліхтарик на велисипед або інший транспортний засіб задля його розпізнавання.

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