Вранці 31 жовтня російські війська знову завдали масованих ракетних ударів по інфраструктурі України. По країні ввели екстрені відключення електроенергії.
Коли немає вуличного освітлення: у МВС дали поради, як вдягатися вночі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство внутрішніх справ дало українцям поради, як вдягатися вночі, якщо вимкнули вуличне освітлення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram МВС.
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"Через ворожі обстріли об’єктів інфраструктури в Україні запроваджені тимчасові відключення, в тому числі і вуличного освітлення", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Щоб стати помітнішим для водіїв уночі та убезпечити себе:
• вдягайте світлий одяг;
• носіть флікери (світловідбивач): стрічки, браслети, наліпки, жилети або навіть рефлективний одяг;
• встановіть світловідбивальні елементи на одяг своїх дітей;
• придбайте флікери для домашніх улюбленців;
• встановіть ліхтарик на велисипед або інший транспортний засіб задля його розпізнавання.
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