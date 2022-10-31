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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Коли немає вуличного освітлення: у МВС дали поради, як вдягатися вночі

Коли немає вуличного освітлення: у МВС дали поради, як вдягатися вночі

Київ • УНН

 • 421997 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство внутрішніх справ дало українцям поради, як вдягатися вночі, якщо вимкнули вуличне освітлення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram МВС.

Цитата

"Через ворожі обстріли об’єктів інфраструктури в Україні запроваджені тимчасові відключення, в тому числі і вуличного освітлення", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Щоб стати помітнішим для водіїв уночі та убезпечити себе:

• вдягайте світлий одяг;

• носіть флікери (світловідбивач): стрічки, браслети, наліпки, жилети або навіть рефлективний одяг;

• встановіть світловідбивальні елементи на одяг своїх дітей;

• придбайте флікери для домашніх улюбленців;

• встановіть ліхтарик на велисипед або інший транспортний засіб задля його розпізнавання.

Нагадаємо

Вранці 31 жовтня російські війська знову завдали масованих ракетних ударів по інфраструктурі України. По країні ввели екстрені відключення електроенергії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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