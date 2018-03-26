"Коллективное политическое безумие": посольство РФ отреагировало на высылку дипломата из Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Посольство России в Румынии заявило, что высылка дипломата - это проявление коллективного безумия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт посольства Российской Федерации в Румынии.
“В Посольстве России в Бухаресте считают весьма вероятным, что принятое решение является проявлением коллективного политического безумия, тем более, что нет другого правдоподобного объяснения”, — сказано в сообщении посольства.
Отметим, в понедельник МИД направил в посольство Российской Федерации уведомление о том, что один дипломат будет объявлен персоной нон грата.
МИД Румынии считает, что нападение Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь представляет собой угрозу коллективной безопасности и международного права.
Как сообщал УНН, 17 стран выдворяют из своей территории 130 дипломатов из-за дела Скрипаля.