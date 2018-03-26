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"Колективне політичне безумство": посольство РФ відреагувало на висилку дипломата з Румунії

Київ • УНН

 • 25293 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Посольство Росії у Румунії заявило, що висилка дипломата - це прояв колективного божевілля. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт посольства Російської Федерації у Румунії.

“У Посольстві Росії у Бухаресті вважають досить імовірним, що прийняте рішення є проявом колективного політичного божевілля, тим більше, що немає іншого правдоподібного пояснення”, — сказано в повідомленні посольства.

Відзначимо, в понеділок МЗС направив до посольства Російської Федерації повідомлення про те, що один дипломат буде оголошений персоною нон-грата.

МЗС Румунії вважає, що напад у Солсбері на Сергія Скрипаля та його дочка є загрозою колективної безпеки і міжнародного права.

Як повідомляв УНН, 17 країн видворяють з своєї території 130 дипломатів через справу Скрипаля.

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