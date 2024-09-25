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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Колебания усиливают агрессора": президент Чехии призвал к решительной реформе Совбеза ООН

«Колебания усиливают агрессора": президент Чехии призвал к решительной реформе Совбеза ООН

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 14:45  •  4786 просмотра

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Петр Павел выступил за реформу Совбеза ООН для повышения эффективности и инклюзивности. Он подчеркнул необходимость противодействия российской агрессии и усиления кибербезопасности.

Совет Безопасности ООН нуждается во всеобъемлющей реформе, которая сделает его более эффективным, инклюзивным и ответственным. Об этом во время национального обращения к Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент Чехии Петр Павел, пишет novinky.cz, передает УНН.

Детали

Павел заявил, что Совбез ООН должен отражать реальность современного мира и усиливать голос менее представленных регионов.

Чешский лидер заявил, что учитывая вторжение рф в Украину, также необходимо показать, что членство в совете не означает разрешение делать то, что хочет страна.

Павел подчеркнул, что российская агрессия имеет глобальные последствия, включая ослабление ядерной безопасности, уменьшение доступности электроэнергии и продовольствия, а также нарушение мирового порядка, основанного на правилах.

Президент Финляндии призывает к реформе Совбеза ООН и исключению оттуда россии18 сентября 2024, 11:36 • 16327 просмотров

Не забывайте, что колебание усиливает агрессора. Если мы не будем говорить о несправедливости и агрессии, многие другие вскоре будут ждать, чтобы увидеть, как далеко они могут зайти в нарушении международных правил

- сказал президент Чехии.

Также он вспомнил об июньском Саммите мира, который организовала Украина. Павел призвал всех поддержать коммюнике по итогам Саммита. 

Дополнение

Кроме того, чешский президент указал на необходимость усиливать кибербезопасность. По его словам, нельзя допустить, что киберсфера превратилась в беззаконный мир преступности

По мере того, как прогрессирует цифровая трансформация и растет наша зависимость от передовых технологий, растет и серьезность и масштаб киберугроз без границ. Кибершпионаж и атаки на наши больницы, СМИ, инфраструктуру, национальные учреждения и бизнес направлены на дестабилизацию наших демократических систем и подрыв наших принципов

- предупредил президент Чехии.

Напомним,

На Саммите будущего в Нью-Йорке 143 страны ООН утвердили «Пакт будущего». Документ содержит намерения по решению глобальных проблем и реформирования ООН, несмотря на попытки России внести поправки.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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