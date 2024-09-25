«Колебания усиливают агрессора": президент Чехии призвал к решительной реформе Совбеза ООН

Совет Безопасности ООН нуждается во всеобъемлющей реформе, которая сделает его более эффективным, инклюзивным и ответственным. Об этом во время национального обращения к Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент Чехии Петр Павел, пишет novinky.cz, передает УНН.

Детали

Павел заявил, что Совбез ООН должен отражать реальность современного мира и усиливать голос менее представленных регионов.

Чешский лидер заявил, что учитывая вторжение рф в Украину, также необходимо показать, что членство в совете не означает разрешение делать то, что хочет страна.

Павел подчеркнул, что российская агрессия имеет глобальные последствия, включая ослабление ядерной безопасности, уменьшение доступности электроэнергии и продовольствия, а также нарушение мирового порядка, основанного на правилах.

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Не забывайте, что колебание усиливает агрессора. Если мы не будем говорить о несправедливости и агрессии, многие другие вскоре будут ждать, чтобы увидеть, как далеко они могут зайти в нарушении международных правил