"Вагання посилює агресора": президент Чехії закликав до рішучої реформи Радбезу ООН

Рада Безпеки ООН потребує всеосяжної реформи, яка зробить її більш ефективною, інклюзивною та відповідальною. Про це під час національного звернення до Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив президент Чехії Петр Павел, пише novinky.cz, передає УНН.

Деталі

Павел заявив, що Радбез ООН має відображати реальність сучасного світу та посилювати голос менш представлених регіонів.

Чеський лідер заявив, що з огляду на вторгнення рф в Україну, також необхідно показати, що членство в раді не означає дозвіл робити те, що хоче країна.

Павел підкреслив, що російська агресія має глобальні наслідки, включаючи послаблення ядерної безпеки, зменшення доступності електроенергії та продовольства, а також порушення світового порядку, заснованого на правилах.

Президент Фінляндії закликає до реформи Радбезу ООН і виключення звідти росії

Не забуваймо, що вагання посилює агресора. Якщо ми не будемо говорити про несправедливість і агресію, багато інших незабаром будуть чекати, щоб побачити, як далеко вони можуть зайти в порушенні міжнародних правил

Також він згадав про червневий Саміт миру, який організувала України. Павел закликав всіх підтримати комюніке за підсумками Саміту.

Доповнення

Окрім того, чеський президент вказав на необхідність посилювати кібербезпеку. За його словами, не можна допустити, що кіберсфера перетворилася на беззаконний світ злочинності

У міру того, як прогресує цифрова трансформація і зростає наша залежність від передових технологій, зростає і серйозність і масштаб кіберзагроз без кордонів. Кібершпигунство та атаки на наші лікарні, ЗМІ, інфраструктуру, національні установи та бізнес спрямовані на дестабілізацію наших демократичних систем та підрив наших принципів