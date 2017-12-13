Кодеин в кровь Зайцевой попал из-за приема лекарств - адвокат

Так, по словам юриста, подозреваемый в совершении смертельного ДТП в центре Харькова Елена Зайцева принимает обезболивающий препарат "Пенталгин", поэтому экспертиза обнаружила в его организме кодеин.

"Зайцева, из-за травмы головы, страдает от сильной головной боли, поэтому принимает такой сильный препарат как "Пенталгин", из-за чего экспертиза обнаружила в его организме кодеин", - сказала Юлия Козырь.

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Как сообщал УНН, 13 декабря суд начал переизбирать меру пресечения Елене Зайцевой.

Напомним, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова автомобиль "Lexus RX" под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате столкновения "Lexus" вылетел на тротуар и наехал на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте. Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.

Киевский районный суд Харькова 20 октября избрал для 20-летней водительницы Lexus Елены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей (60 суток без права внесения залога). Срок действия ее пресечения заканчивается 16 декабря.