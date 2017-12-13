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Кодеїн в кров Зайцевої потрапив через прийом ліків - адвокат

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ХАРКІВ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кодеїн в організмі Олени Зайцевої експертиза виявила через те, що Зайцева приймає лікарський препарат. Про це під час судового засідання заявила її адвокат Юлія Козир, передає кореспондент УНН.

Так, за словами юриста, підозрювана у скоєнні смертельного ДТП в центрі Харкова Олена Зайцева приймає знеболюючий препарат “Пенталгін”, тому експертиза виявила в її організмі кодеїн.

“Зайцева, через травму голови, страждає від сильного головного болю, тому приймає такий сильний препарат як „Пенталгін“, через що експертиза виявила в її організмі кодеїн” — сказала Юлія Козир.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Смертельна ДТП у Харкові: в організмі Зайцевої виявлені речовини, що містять кодеїн

Як повідомляв УНН, 13 грудня суд почав переобирати запобіжний захід Олені Зайцевій.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня у Харкові на перехресті вул.Сумської і провулка Мечникова автомобіль “Lexus RX” під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем “Volkswagen Touareg”. Унаслідок зіткнення “Lexus” вилетів на тротуар і наїхав на 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці. Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня.

Київський районний суд Харкова 20 жовтня обрав для 20-річної водійки Lexus Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді утримання під вартою (60 діб без права внесення застави). Термін дії її запобіжного заходу закінчується 16 грудня.

 

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