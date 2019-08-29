Коболев: Украине осталось закачать еще 2 млрд куб. м газа на зиму
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Украина уже накопила в подземных газовых хранилищах 18 млрд куб. м газа, для прохождения будущего отопительного сезона осталось закачать еще 2 млрд куб. м голубого топлива. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook, передает УНН.
"По состоянию на 29 августа 2019 года, оперативные данные по состоянию на 6:00: транзит - 237,3, наличие газа в ПХГ: 18025,561. Осталось добавить до начала отопительного сезона еще 2 млрд кубов", - сообщил он.
Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 27 августа увеличился до 17,938 млрд куб. м.
Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. Так, Нафтогаз рассчитал цену газа для нужд населения на август на уровне 4653,54 грн за тысячу кубометров.