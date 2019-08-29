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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112784 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123620 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115145 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121085 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125896 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 151196 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150747 просмотра

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Коболев: Украине осталось закачать еще 2 млрд куб. м газа на зиму

Коболев: Украине осталось закачать еще 2 млрд куб. м газа на зиму

Киев  •  УНН

 • 9745 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Украина уже накопила в подземных газовых хранилищах 18 млрд куб. м газа, для прохождения будущего отопительного сезона осталось закачать еще 2 млрд куб. м голубого топлива. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook, передает УНН.

"По состоянию на 29 августа 2019 года, оперативные данные по состоянию на 6:00: транзит - 237,3, наличие газа в ПХГ: 18025,561. Осталось добавить до начала отопительного сезона еще 2 млрд кубов", - сообщил он.

Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 27 августа увеличился до 17,938 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. Так, Нафтогаз рассчитал цену газа для нужд населения на август на уровне 4653,54 грн за тысячу кубометров.

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