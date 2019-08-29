Коболєв: Україні залишилося закачати ще 2 млрд куб. м газу на зиму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Україна уже накопичила у підземних газових сховищах 18 млрд куб. м газу, для проходження майбутнього опалювального сезону залишилося закачати ще 2 млрд куб. м блакитного палива. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Facebook, передає УНН.
"Станом на 29 серпня 2019 року, оперативні дані станом на 6:00: транзит - 237,3, наявність газу в ПСГ: 18025,561. Залишилось додати до початку опалювального сезону ще 2 млрд кубів", - повідомив він.
Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 27 серпня збільшився до 17,938 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Так, Нафтогаз розрахував ціну газу для потреб населення на серпень на рівні 4653,54 грн за тисячу кубометрів.