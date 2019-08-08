Газ для населення у серпні подешевшає на 5,1% - Нафтогаз
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. НАК “Нафтогаз України” розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, що діятиме в серпні, на рівні 4 653,54 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ та транспортних витрат), передає УНН із посиланням на прес-службу Нафтогазу.
"... ціна газу, за якою Нафтогаз продає його у серпні газзбутам та постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4 653,54 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ та транспортних витрат). Порівняно з липнем вартість газу зменшиться на 5,1%. Кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі також відзначили, що загалом з квітня цього року ціна, за якою Нафтогаз продає газ для потреб населення та інших захищених споживачів (ПСО), знизилася на 25,4%.
Нагадаємо, Кабмін зобов'язав “Нафтогаз” у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 грн.