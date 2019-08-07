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Кабмін зобов'язав “Нафтогаз” у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 грн

Кабмін зобов'язав “Нафтогаз” у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. НАК “Нафтогаз України”, відповідно до доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, зобов’язаний у серпні знизити ціну природного газу для населення ще на 265 грн за тисячу кубічних метрів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий Портал.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293, з червня НАК “Нафтогаз” зобов’язаний продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків:

1. Мінекономрозвитку — середня митна вартість імпортованого газу в липні склала 4812 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ;

2. Українська енергетична біржа — газ на серпень в липні продався за ціною 4654 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.

3. НАК “Нафтогаз” — газ для промисловості по передоплаті, що встановлена на серпень 4640 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.

4. Або за ціною ПСО, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, що на липень розрахована, як 7185 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.

“Найнижчою виявилася ціна НАК „Нафтогаз“. Тому ціна газу в серпні для населення, без ПДВ без тарифів на транспортування та постачання, складе 4640 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 265 грн, ніж ціна в липні 4905 грн”, — зазначається у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна готова домовлятись з Росією про газ на основі рішень Стокгольму

Нагадаємо, “Нафтогаз” розмістив євробонди на 1 млрд доларів, щоб закупити газ на зиму.

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