Кабмин обязал “Нафтогаз” в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. НАК “Нафтогаз Украины”, согласно поручению Премьер-министра Украины Владимир Гройсман, обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 грн за тысячу кубических метров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный Портал.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 г. № 293, с июня НАК “Нафтогаз” обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок:
1. Минэкономразвития — средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 грн за тысячу кубических метров без НДС;
2. Украинская энергетическая биржа — газ на август в июле продавался по цене 4654 грн за тысячу кубических метров без НДС.
3. НАК “Нафтогаз” — газ для промышленности по предоплате, установленной на август 4640 грн за тысячу кубических метров без НДС.
4. Или по цене ПСО, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 года № 867, что на июль рассчитана, как 7185 грн за тысячу кубических метров без НДС.
“Низкой оказалась цена НАК „Нафтогаз“. Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 265 грн, чем цена в июле 4905 грн”, — отмечается в сообщении.
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Напомним, “Нафтогаз” разместил евробонды на 1 млрд долларов, чтобы закупить газ на зиму.