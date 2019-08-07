Кабмин обязал “Нафтогаз” в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн

КИЕВ. 7 августа. УНН. НАК “Нафтогаз Украины”, согласно поручению Премьер-министра Украины Владимир Гройсман, обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 грн за тысячу кубических метров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный Портал.