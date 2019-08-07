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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100130 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129010 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139054 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127141 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128569 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130577 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153177 просмотра

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Кабмин обязал “Нафтогаз” в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн

Кабмин обязал “Нафтогаз” в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн

Киев  •  УНН

 • 22887 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. НАК “Нафтогаз Украины”, согласно поручению Премьер-министра Украины Владимир Гройсман, обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 грн за тысячу кубических метров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный Портал. 

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 г. № 293, с июня НАК “Нафтогаз” обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок:

1. Минэкономразвития — средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 грн за тысячу кубических метров без НДС;

2. Украинская энергетическая биржа — газ на август в июле продавался по цене 4654 грн за тысячу кубических метров без НДС.

3. НАК “Нафтогаз” — газ для промышленности по предоплате, установленной на август 4640 грн за тысячу кубических метров без НДС.

4. Или по цене ПСО, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 года № 867, что на июль рассчитана, как 7185 грн за тысячу кубических метров без НДС.

“Низкой оказалась цена НАК „Нафтогаз“. Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 265 грн, чем цена в июле 4905 грн”, — отмечается в сообщении.

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Напомним, “Нафтогаз” разместил евробонды на 1 млрд долларов, чтобы закупить газ на зиму.

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Украинские Национальные Новости

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