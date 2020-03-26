Коболев сообщил, не пострадает ли транзит газа через Украину из-за коронавируса

КИЕВ. 26 марта. УНН. Даже в условиях меньшей поставки газа Газпромом в Европу по территории Украины во время пандемии коронавируса, платить Украине будут ту стоимость, которая была изначально забронирована. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, передает УНН.